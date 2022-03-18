Клопп: хотите сказать, де Брюйне попал в штангу, так как у «Манчестер Сити» нет форварда?

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разговоры о том, что «Манчестер Сити» не хватает форварда.



«То, как они играли против «Кристал Пэлас», у них было пять или шесть явных моментов, и отсутствие нападающего здесь ни при чём. Вы хотите сказать, что Де Брёйне попал в перекладину, потому что не было нападающего? Нельзя вести дискуссию так, как вы хотите: с одной стороны, они — лучшая команда в мире, а с другой — им нужен нападающий. Футбол не так прост: ты просто ставишь нападающего, и он внезапно завершает ситуацию», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.



В рамках 32-го тура АПЛ «Манчестер Сити» примет «Ливерпуль» на «Этихад Стэдиум». «Ливерпуль», который находится на втором месте, набрал 69 очков. От лидирующего «Манчестер Сити» команда отстаёт на одно очко.