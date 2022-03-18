Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сделка по Холанду обойдется в € 355 млн. «Боруссия» получит лишь € 50-55 млн

Сделка по Холанду обойдется в € 355 млн. «Боруссия» получит лишь € 50-55 млн
Комментарии

Вне зависимости от того, какой клуб решится подписать нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанда, его трансфер обойдётся в € 355 млн, сообщает Bild.

В «Stammplatz», ежедневном футбольном подкасте BILD, инсайдер «шмелей» Себастьян Кольсбергер объяснил не только то, из чего образована эта сумасшедшая сумма, но и то, как «Боруссия» планирует использовать эти деньги.

«Боруссия» потратит деньги немедленно, клубу нужны изменения летом. Вот где пригодятся деньги. «Боруссия» не получит все € 75 млн, потому что € 10 млн достаются агенту Мино Райоле. Это было закреплено в контракте, когда Холанд пришёл из «Зальцбурга». И клубы, которые тренировали Холанда, тоже получают часть. В итоге, возможно, останется € 50-55 млн», — цитирует Кольсбергера Bild.

Ближе всего к подписанию норвежца находится «Манчестер Сити». Сообщается, что «горожане» уже согласовали с игроком условия личного контракта.

Новость по теме
Пункт об отступных Холанда в € 75 млн действует только до 30 апреля
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022