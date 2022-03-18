Сделка по Холанду обойдется в € 355 млн. «Боруссия» получит лишь € 50-55 млн

Вне зависимости от того, какой клуб решится подписать нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанда, его трансфер обойдётся в € 355 млн, сообщает Bild.
В «Stammplatz», ежедневном футбольном подкасте BILD, инсайдер «шмелей» Себастьян Кольсбергер объяснил не только то, из чего образована эта сумасшедшая сумма, но и то, как «Боруссия» планирует использовать эти деньги.
«Боруссия» потратит деньги немедленно, клубу нужны изменения летом. Вот где пригодятся деньги. «Боруссия» не получит все € 75 млн, потому что € 10 млн достаются агенту Мино Райоле. Это было закреплено в контракте, когда Холанд пришёл из «Зальцбурга». И клубы, которые тренировали Холанда, тоже получают часть. В итоге, возможно, останется € 50-55 млн», — цитирует Кольсбергера Bild.
Ближе всего к подписанию норвежца находится «Манчестер Сити». Сообщается, что «горожане» уже согласовали с игроком условия личного контракта.
- 18 марта 2022
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