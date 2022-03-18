Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент Ла Лиги: Мбаппе не останется в «ПСЖ», это точно. Холанд в «Барсе» – это сложно

Президент Ла Лиги: Мбаппе не останется в «ПСЖ», это точно. Холанд в «Барсе» – это сложно
Комментарии

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о будущем нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе и нападающего «Боруссии Д» Эрлинга Холанда.

«По поводу Холанда, из-за ситуации «Барселоны» я вижу ее сложной, но все может случиться так, что в рамках экономической ситуации финансовый фэйр-плей будет соблюден. Однозначно то, что Мбаппе не собирается оставаться в «ПСЖ», это ненормально, что он не объявил, где он будет в следующем сезоне, не решив вопрос со своим контрактом. Это будет не в «ПСЖ», вот что я думаю», — цитирует Тебаса AS.

Напомним, «Манчестер Сити» уже согласовал условия личного контракта с Холандом. «Горожане» предложили форварду зарплату в € 600 тыс. в неделю. Если Холанд решит перейти в стан «горожан», он станет самым высокооплачиваемым игроком в английской Премьер-лиге.

Новость по теме
Федерико Вальверде — о Килиане Мбаппе: отличный игрок и невыносимый соперник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022