Президент Ла Лиги: Мбаппе не останется в «ПСЖ», это точно. Холанд в «Барсе» – это сложно

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о будущем нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе и нападающего «Боруссии Д» Эрлинга Холанда.



«По поводу Холанда, из-за ситуации «Барселоны» я вижу ее сложной, но все может случиться так, что в рамках экономической ситуации финансовый фэйр-плей будет соблюден. Однозначно то, что Мбаппе не собирается оставаться в «ПСЖ», это ненормально, что он не объявил, где он будет в следующем сезоне, не решив вопрос со своим контрактом. Это будет не в «ПСЖ», вот что я думаю», — цитирует Тебаса AS.



Напомним, «Манчестер Сити» уже согласовал условия личного контракта с Холандом. «Горожане» предложили форварду зарплату в € 600 тыс. в неделю. Если Холанд решит перейти в стан «горожан», он станет самым высокооплачиваемым игроком в английской Премьер-лиге.

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