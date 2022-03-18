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В Германии не откроют дополнительное трансферное окно для игроков из России и Украины

В Германии не откроют дополнительное трансферное окно для игроков из России и Украины
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Немецкий футбольный союз объявил, что не собирается открывать дополнительное трансферное окно для игроков из российских и украинских команд. На сайте DFB появилась информация, что футболисты смогут присоединиться к немецким командам, но будут принимать участие лишь в тренировках и товарищеских матчах, а не в официальных играх. Основной причиной такого решения является желание сохранить спортивную целостность соревнований на всех уровнях в сезоне-2021/2022.

Напомним, 7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. В частности, легионерам из Российской Премьер-Лиги было разрешено в одностороннем порядке приостановить контракты со своими клубами.

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