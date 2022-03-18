В «Урале» считают, что вратарь Илья Помазун достоин места в сборной России

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о том, что вратарь клуба Илья Помазун рассматривался в качестве кандидата на сборы национальной команды России.
«Илья — хороший вратарь, который достоин места в сборной. Считаю, что он мог бы там играть. Больше мне сказать нечего», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее появилась информация, что голкипер «Урала» Илья Помазун и вратарь «Нижнего Новгорода» Артур Нигматуллин рассматривались в качестве кандидатов на вызов в сборную России.
Несколькими днями ранее был объявлен состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор. В список голкиперов попали Матвей Сафонов, Антон Шунин и Александр Селихов. При этом кандидатуры Помазуна и Нигматуллина всерьёз рассматривались тренерским штабом сборной, несмотря на турнирную ситуацию их клубов в РПЛ.
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