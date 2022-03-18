Тухель: в «Челси» есть всё, что нужно, чтобы сделать меня счастливым

Главный тренер «Челси» Томас Тухель отреагировал на слухи о том, что он может стать новым наставником «Манчестер Юнайтед».
«Вы считаете, что в нынешней ситуации я менее привязан к клубу? Абсолютно нет, мне нравится находиться здесь и работать в «Челси». В клубе есть всё, что нужно, чтобы сделать меня счастливым», — цитирует Тухеля спортивный журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Ранее появилась информация, что в настоящее время наставник «Аякса» Эрик тен Хаг является главным приоритетом «Манчестер Юнайтед» в качестве выбора на пост главного тренера летом, но клуб ещё не принял окончательное решение, так как продолжает переговорный процесс.
Кандидатура тренера «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино по-прежнему серьёзно рассматривается. Также «Манчестер Юнайтед» не исключает возможности приглашения Томаса Тухеля на фоне неопределённости положения последнего в «Челси».
- 18 марта 2022
-
16:35
-
16:32
-
16:25
-
16:22
-
16:08
-
16:07
-
15:56
-
15:43
-
15:40
-
15:36
-
15:19
-
15:14
-
15:10
-
15:08
-
14:45
-
14:42
-
14:37
-
14:26
-
14:14
-
14:08
-
14:00
-
13:56
-
13:53
-
13:40
-
13:21
-
13:04
-
12:51
-
12:39
-
12:38
-
12:20
-
12:13
-
12:02
-
11:54
-
11:43
-
11:20