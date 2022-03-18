Тухель: в «Челси» есть всё, что нужно, чтобы сделать меня счастливым

Главный тренер «Челси» Томас Тухель отреагировал на слухи о том, что он может стать новым наставником «Манчестер Юнайтед».



«Вы считаете, что в нынешней ситуации я менее привязан к клубу? Абсолютно нет, мне нравится находиться здесь и работать в «Челси». В клубе есть всё, что нужно, чтобы сделать меня счастливым», — цитирует Тухеля спортивный журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».



Ранее появилась информация, что в настоящее время наставник «Аякса» Эрик тен Хаг является главным приоритетом «Манчестер Юнайтед» в качестве выбора на пост главного тренера летом, но клуб ещё не принял окончательное решение, так как продолжает переговорный процесс.



Кандидатура тренера «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино по-прежнему серьёзно рассматривается. Также «Манчестер Юнайтед» не исключает возможности приглашения Томаса Тухеля на фоне неопределённости положения последнего в «Челси».