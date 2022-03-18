Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренеры «Барселоны» считают, что Юмтити вряд ли получится продать летом

Тренеры «Барселоны» считают, что Юмтити вряд ли получится продать летом
Комментарии

«Барселона» планирует летом продать французского защитника Самуэля Юмтити, сообщает Sport.es.

По информации источника, идея клуба состоит в том, чтобы француз, который в этом сезоне провел только одну игру, ушёл этим летом. Но тренеры считают это маловероятным, потому что игрок понимает, что уход подчеркнёт его проблемы с физической формой. В январе Юмтити продлил контракт с «Барселоной» до 2026 года, чтобы Феррана Торреса могли зарегистрирован в Ла Лиге.

28-летний Юмтити стал игроком «Барселоны» в 2016 году, перейдя из «Лиона». В нынешнем сезоне футболист принял участие в одном матче чемпионата Испании, не отметившись результативными действиями. В январе игрок получил повреждение и выбыл из строя на три месяца.

Новость по теме
«Барселона» уверена, что подпишет защитника Мазрауи, несмотря на интерес «Баварии»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022