Тренеры «Барселоны» считают, что Юмтити вряд ли получится продать летом
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«Барселона» планирует летом продать французского защитника Самуэля Юмтити, сообщает Sport.es.
По информации источника, идея клуба состоит в том, чтобы француз, который в этом сезоне провел только одну игру, ушёл этим летом. Но тренеры считают это маловероятным, потому что игрок понимает, что уход подчеркнёт его проблемы с физической формой. В январе Юмтити продлил контракт с «Барселоной» до 2026 года, чтобы Феррана Торреса могли зарегистрирован в Ла Лиге.
28-летний Юмтити стал игроком «Барселоны» в 2016 году, перейдя из «Лиона». В нынешнем сезоне футболист принял участие в одном матче чемпионата Испании, не отметившись результативными действиями. В январе игрок получил повреждение и выбыл из строя на три месяца.
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