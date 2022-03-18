Каземиро — о Мбаппе: уверен, «Сантьяго Бернабеу» и болельщики «Реала» его впечатлили

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро считает, что стадион и болельщики «сливочных» произвели впечатление на форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.



«Я уверен, что он был впечатлён, потому что я впечатлён, потому что я вижу это каждый день. Но что его действительно впечатлило, так это болельщики, которые боролись до конца и сыграли такую важную роль в победе над «ПСЖ». Знаю ли я, что ведутся разговоры о Мбаппе и Холанде, чтобы усилить команду? Они не мадридские игроки, и поэтому я не могу сказать больше. Это лучшие игроки, доказавшие свою состоятельность. Я вижу, как они играют, их цели, и они оба — отличные игроки», — цитирует Каземиро AS.



«ПСЖ» и «Реал» встретились в 1/8 финала Лиги чемпионов. По итогам двух матчей «Реал Мадрид» прошёл в 1/4 финала.