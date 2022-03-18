Дуглас Сантос: с чем связана моя результативность? Всё идёт от воспитания в семье

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос объяснил причины своей высокой результативности. По данным клубной пресс-службы, за 100 матчей в составе сине-бело-голубых бразилец набрал 30 очков по системе «гол+пас».

«Имя футболиста у всех на слуху, когда он забивает и отдаёт передачи, не так ли? Мало кто говорит об игроках оборонительного плана. Безусловно, я люблю ощущение, когда верно выбираю позицию, отбираю мяч, прерываю передачу, выигрываю верховую борьбу. Но это не сравнится с эмоциями от голевого паса или забитого мяча. Это самое крутое чувство!

С чем связана моя результативность? Наверное, всё идёт от воспитания в семье: меня всегда учили поступать правильно и с уважением относиться к словам моих наставников, делать то, о чём они меня просят. Эти принципы я применяю как в жизни, так и в футбольной карьере. Независимо от моей позиции на поле, в каждой игре я даю команде свой максимум. Так было всегда — в «Наутико», «Удинезе», «Атлетико» и «Гамбурге». Я многому научился в этих клубах и теперь реализую всё это на практике в «Зените». С детства придерживался одного принципа: если тебе доверили выйти на поле, ты должен приносить результат», — приводит слова Сантоса официальный сайт «Зенита».