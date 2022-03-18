«У меня получалось абсолютно всё!» Сантос рассказал о самом памятном матче за «Зенит»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос назвал самый памятный для себя матч в составе сине-бело-голубых.
«Самый памятный матч за «Зенит»? Назову игру с «Тамбовом», в которой я забил свой первый мяч за «Зенит». Помимо того, что это был просто очень классный матч, это ещё и такой долгожданный гол! Я давно хотел забить, и удар вышел красивым: мяч опустился в сетку за спиной вратаря, у дальней штанги. Это был один из тех матчей, когда у меня получалось абсолютно всё, мне было комфортно и спокойно. Так что та встреча теперь навсегда в моём сердце.
Я всегда отдавал всего себя на тренировках и в матчах, чтобы моя команда добивалась поставленных целей. Если ты работаешь на полную, рано или поздно награда придёт к тебе. И неважно, что происходит прямо сейчас, что было вчера или будет завтра, — тебе обязательно воздастся за твой труд в нужное время и в нужном месте. Я счастлив от того, какой путь мною уже пройден, и обещаю, что продолжу делать всё, чтобы «Зенит» и его болельщики отпраздновали вместе ещё много титулов в будущем», — приводит слова Сантоса официальный сайт «Зенита».
- 18 марта 2022
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