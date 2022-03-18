Де Хеа и Бускетс не вызваны в сборную Испании. Карвахаль — единственный игрок «Реала»

Стал известен состав сборной Испании на мартовские матчи, сообщает «твиттер» федерации футбола Испании.



Вратари: Унай Симон («Атлетик»), Роберт Санчес («Брайтон»), Дэвид Райя («Брентфорд»);



Защитники: Маркос Алонсо, Сесар Аспиликуэта (оба – «Челси»), Жорди Альба, Эрик Гарсия (оба – «Барселона»), Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»), Пау Торрес («Вильярреал»), Диего Льоренте («Лидс»), Дани Карвахаль («Реал»);



Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Коке, Маркос Льоренте (оба – «Атлетико»), Педри, Гави (оба – «Барселона»), Карлос Солер («Валенсия»);



Нападающие: Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Пабло Сарабия («Спортинг»), Альваро Мората («Ювентус»), Рауль де Томас («Эспаньол»), Ферран Торрес («Барселона»), Йереми Пино («Вильярреал»).



В состав не попали вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа и хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс. Единственным представителем «Реала» в сборной будет защитник Дани Карвахаль.



В марте Испания проведёт товарищеские матчи с Албанией и Исландией.

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