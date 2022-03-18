Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Де Хеа и Бускетс не вызваны в сборную Испании. Карвахаль — единственный игрок «Реала»

Де Хеа и Бускетс не вызваны в сборную Испании. Карвахаль — единственный игрок «Реала»
Комментарии

Стал известен состав сборной Испании на мартовские матчи, сообщает «твиттер» федерации футбола Испании.

Вратари: Унай Симон («Атлетик»), Роберт Санчес («Брайтон»), Дэвид Райя («Брентфорд»);

Защитники: Маркос Алонсо, Сесар Аспиликуэта (оба – «Челси»), Жорди Альба, Эрик Гарсия (оба – «Барселона»), Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»), Пау Торрес («Вильярреал»), Диего Льоренте («Лидс»), Дани Карвахаль («Реал»);

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Коке, Маркос Льоренте (оба – «Атлетико»), Педри, Гави (оба – «Барселона»), Карлос Солер («Валенсия»);

Нападающие: Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Пабло Сарабия («Спортинг»), Альваро Мората («Ювентус»), Рауль де Томас («Эспаньол»), Ферран Торрес («Барселона»), Йереми Пино («Вильярреал»).

В состав не попали вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа и хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс. Единственным представителем «Реала» в сборной будет защитник Дани Карвахаль.

В марте Испания проведёт товарищеские матчи с Албанией и Исландией.

Новость по теме
Украинская федерация попросила перенести домашний матч отбора ЧМ со сборной Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022