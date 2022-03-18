Александр Мостовой: мимо чемпионата мира Россия точно проедет. Стыки не перенесут

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение CAS по участию сборной России в стыках к чемпионату мира 2022 года в Катаре.



«Всем давно всё понятно. Надеяться не на что, как мне кажется. Поэтому решение CAS по ФИФА ожидаемое. Мимо чемпионата мира мы тоже точно проедем. Не думаю, что стыковые матчи перенесут. Вот когда ситуация нормализуется, тогда можно ждать улучшений. Но сейчас надежд мало», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе запрет Международной федерации футбола (ФИФА) на участие российских команд и сборных в турнирах под эгидой организации. Напомним, ранее УЕФА и ФИФА приняли совместное решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

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