Дуглас Сантос: «Зенит» без сомнений боролся бы за золотые медали чемпионата Бразилии

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что сине-бело-голубые без проблем смогли бы бороться за победу в чемпионате Бразилии.

«Смог бы «Зенит» бороться за золотые медали чемпионата Бразилии? Да, без сомнений! «Зенит» играет очень интенсивно, качественно обращается с мячом и обладает таким подбором игроков, что легко смог бы конкурировать с главными претендентами в борьбе за бразильское золото.

Какие цели в игре за «Зенит»? Хочу завоёвывать все возможные трофеи, продолжать отдавать передачи и забивать голы. Ну и, разумеется, делать всё, чтобы наши ворота оставались в неприкосновенности! Продолжу полностью выкладываться на поле, чтобы вместе с «Зенитом» за следующие 100 матчей взять ещё пять титулов. Или даже больше! Как бог даст», — приводит слова Сантоса официальный сайт «Зенита».