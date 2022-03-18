«Типичный бразилец!» Дуглас Сантос — о Даниле Круговом

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос назвал россиянина из санкт-петербургской команды, который играет наиболее «по-бразильски».
«Кто из зенитовских россиян играет наиболее «по-бразильски»? Думаю, Круговой. Его стиль больше всего похож на наш, бразильский: атакующий крайний защитник, который любит обострять игру, хорошо бьёт из-за штрафной, раздает голевые и забивает сам. Типичный бразилец!
Привык ли я к российским морозам? Да, конечно! Я ведь играл в «Гамбурге», а в Германии тоже бывает холодно, пусть и не так, как в России. Погода — это вызов, который нужно принять и преодолеть, ничего другого не остаётся. Так сложилось, что почти весь второй круг в чемпионате России, то есть самые важные матчи, в которых и решается судьба чемпионства, играется зимой и весной, а значит, минусовая температура неизбежна. Она влияет на качество полей, на то, как движется мяч. Играть при ней сложнее, но единственное, что тебе остаётся — выйти из этого испытания победителем», — приводит слова Сантоса официальный сайт «Зенита».
- 18 марта 2022
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