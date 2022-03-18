Генеральный директор «Локомотива» заявил о поддержке главного тренера Комппера

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал о поддержке нового главного тренера Марвина Комппера.

«Заметные изменения произошли среди тренеров основной команды. Сейчас за её подготовку к матчам отвечает Марвин Комппер, мы все его поддерживаем. В плане комплектования основной команды «Локомотив» сознательно отказался от многомиллионных трансферов, завышенных зарплат. В том числе за счёт этого в 2021 году мы снизили общий ФОТ на 25 процентов по сравнению с прошлым периодом. Это не «экономия», а работа на перспективу, обеспечение устойчивости клуба на несколько лет вперёд, и неожиданно возникшая непростая международная обстановка подтверждает правильность такого подхода.

В отличие от того, как жил клуб в предыдущие годы, сейчас мы смотрим на несколько сезонов вперёд. Средний возраст команды значительно снизился, «Локомотив» стал одним из самых молодых клубов в РПЛ. Мы доверяем молодым игрокам, обеспечиваем их игровой практикой — это залог их дальнейшей успешной карьеры», — цитирует Леонченко «Спорт-экспресс».