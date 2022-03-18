Скончался экс-футболист московского «Спартака» и донецкого «Шахтёра» Алексей Бахарев

Экс-полузащитник московского «Спартака» и донецкого «Шахтёра» Алексей Бахарев скончался на 46-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба украинского клуба, за который Бахарев выступал с 1999 по 2006 год.

За «Спартак» Бахарев выступал в 1997 году, проведя за команду 39 матчей, забив два гола и отметившись двумя голевыми передачами. В составе московского клуба он стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Во время выступлений за «Шахтёр» Бахарев дважды выигрывал чемпионат Украины и трижды становился обладателем Кубка Украины.

Также Бахарев был известен по выступлениям за «Ладу» и «Ротор». Отметим, что Алексей провёл один матч в составе сборной России и один за команду Украины.

После завершения карьеры в 2011 году Алексей работал детским тренером в системе донецкого «Шахтёра».