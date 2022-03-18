Инспектор ФНЛ-2 отстранён от должности, потому что был спортивным директором клуба лиги

Инспектор первенства ФНЛ-2 Александр Васильев был отстранён от должности до конца сезона-2021/2022. Такое решение приняла дисциплинарная комиссия судейского комитета Российского футбольного союза.

Васильев, будучи инспектором ФНЛ-2, с 1 июля 2021 года по 28 февраля 2022 года также занимал должность спортивного директора в футбольном клубе «Зенит-Ижевск» и не уведомил об этом Департамент инспектирования РФС.

«Для поддержания принципов честной игры и независимости судейства арбитры и инспекторы должны уведомлять департамент судейства и департамент инспектирования РФС обо всех явных и потенциальных конфликтах интересов. Эта обязанность закреплена в правилах делового поведения судьи, инспектора, члена судейского органа Российского футбольного союза, с которыми судьи и инспекторы были ознакомлены.

Важно отметить, что эти нормы поддерживают беспристрастность судейства, повышая имидж и качество российского футбола в целом. РФС считает недопустимым нарушение правил делового поведения и продолжит неукоснительно принимать жёсткие меры во всех подобных случаях», — приводит РФС слова Павла Каманцева, секретаря Дисциплинарной комиссии судейского комитета организации.