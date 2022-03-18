Гаджиев — о решении CAS: надежд не было. В ближайшее время мало что изменится

Бывший тренер сборной России по футболу Гаджи Гаджиев прокомментировал решение CAS по участию сборной России в стыках к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

«Надежд практически не было. Понятно, что решение не очень объективное. Маловероятно, что что-то изменится в ближайшее время. Со стыковыми матчами ожидания такие же.

Наше возвращение в мировой и европейский футбол состоится, когда всё нормализуется и наступит стабилизация всех процессов», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе запрет Международной федерации футбола (ФИФА) на участие российских команд и сборных в турнирах под эгидой организации. Напомним, ранее УЕФА и ФИФА приняли совместное решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.