Александр Селихов прокомментировал вызов в сборную России

Вратарь «Спартака» Александр Селихов прокомментировал вызов в национальную сборную на мартовские матчи.

«У Саши Максименко 19 марта день рождения. Могу пожелать ему здоровья и всего самого наилучшего и побольше сухих матчей. О вызове в сборную я узнал от Виталия Кафанова: он мне позвонил незадолго до объявления списка и сказал, что 21-го числа встречаемся в Новогорске. Конечно, я рад, 4 года прошло с моего последнего вызова в сборную.

В год моего последнего вызова был другой тренер — Черчесов. Мы готовились к чемпионату мира, играли с Бразилией и Францией, конечно, это то, к чему надо стремиться. Каждый мечтает попасть в национальную сборную и защищать её цвета. С Карпиным я не разговаривал. Валерий Георгиевич говорит, что вратари — это отдельная каста, поэтому к нам не лезет», — сказал Селихов в интервью клубной пресс-службе.