«Ювентус» не планирует увольнять Аллегри после вылета из Лиги чемпионов

Руководство «Ювентуса» не планирует увольнять главного тренера команды Массимилиано Аллегри. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, будущее главного тренера не находится под угрозой – «бьянконери» не планируют увольнять итальянского специалиста. При этом боссы «старой синьоры» рассматривают варианты с увольнением помощников наставника.

Напомним, первая встреча с «Вильярреалом» завершилась ничьей со счётом 1:1. В своём квартете «Вильярреал» набрал 10 очков и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места в группе F. Во второй испанцы одержали победу со счётом 3:0. «Ювентус» набрал 15 очков и завершил групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы H.



Таким образом, «Вильярреал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «Ювентус» завершил участие в турнире.