Гвардиола высказался о больших тратах «Ман Сити» и сравнил их с расходами «МЮ» Фергюсона

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнил расходы своего клуба и «Манчестер Юнайтед» при Алексе Фергюсоне.

«Дело не в сравнении, я там не был и не знаю, что к чему. «Манчестер Юнайтед» с множеством титулов при Фергюсоне потратил больше, чем, например, «Челси». Они не были исключением.

Есть исключения, потому что футбол — прекрасный вид спорта. Иногда команды не заслуживают титул, но могут выиграть его. Футбол — такой вид спорта.

Как правило, нужно инвестировать больше других клубов, потому что иначе они и заберут лучших игроков. Даже если мы не выиграем титулы в этом сезоне, клуб не будет развиваться по-другому. Главное слово для достижения мечты — постоянство», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.