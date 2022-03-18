Гвардиола высказался о больших тратах «Ман Сити» и сравнил их с расходами «МЮ» Фергюсона
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнил расходы своего клуба и «Манчестер Юнайтед» при Алексе Фергюсоне.
«Дело не в сравнении, я там не был и не знаю, что к чему. «Манчестер Юнайтед» с множеством титулов при Фергюсоне потратил больше, чем, например, «Челси». Они не были исключением.
Есть исключения, потому что футбол — прекрасный вид спорта. Иногда команды не заслуживают титул, но могут выиграть его. Футбол — такой вид спорта.
Как правило, нужно инвестировать больше других клубов, потому что иначе они и заберут лучших игроков. Даже если мы не выиграем титулы в этом сезоне, клуб не будет развиваться по-другому. Главное слово для достижения мечты — постоянство», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.
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