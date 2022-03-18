«Красава» потерял основных спонсоров. Савин продал квартиру, чтобы клуб доиграл сезон

Евгений Савин, видеоблогер и владелец команды «Красава», выступающей в первенстве ФНЛ-2, рассказал о проблемах клуба со спонсорами.

«Вчера было собрание команды. Честно, давно так не нервничал. За последние дни по понятным причинам от нас ушли все наши партнёры, кроме одного, которые уже выполнили свои обязательства перед нами и всегда поддерживали нас в самые сложные минуты, за что им любовь и респект.

Все новые партнёры и контракты после 24 февраля потеряли свою актуальность.

Наш минус составлял 30 миллионов рублей, чтобы доиграть чемпионат. Я предложил отказаться от премиальных и ужаться в быту и до конца чемпионата на мои личные деньги и деньги моей семьи, но выдержать вместе и это испытание!

Играть за зарплату и своё футбольное будущее. Больше ничего. Либо сняться прямо сейчас! Игроки и тренерский штаб выбрали первое.

Я продал свою квартиру в Питере. На деньги от неё и доиграем, сохранив своё лицо и выполнив обязательства перед клубом, командой, болельщиками, даже когда в стране ужас (в оригинале использована более грубая формулировка. — Прим. «Чемпионата»).

Самое забавное, что эта квартира — всё, что я сохранил, будучи игроком в футболе. Её в футбол и вложил теперь. Готовимся к чемпионату и никогда не сворачиваем со своего пути», — написал Савин у себя в «инстаграме».

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