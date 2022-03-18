Каземиро поделился ожиданиями от матча с «Барселоной»

Полузащитник «Реала» Каземиро поделился ожиданиями от грядущего матча с «Барселоной».

«Впереди большая часть сезона в чемпионате — мы разыграем ещё 30 очков. Скоро мы встретимся с «Барселоной» — каталонцы сейчас показывают свой лучший футбол в году. Мы думаем о победе в каждом из оставшихся матчей, включая «Барселону». Мы в курсе, что обладаем преимуществом, но сейчас важно его не растерять», – цитирует хавбека AS.

Первое место в чемпионате Испании занимает «Реал». Команда Карло Анчелотти набрала 66 очков в 28 играх национального первенства. «Севилья» находится на второй строчке. Андалусийцы набрали 56 очков. «Барселона» (51) — на третьем месте. Мадридский «Атлетико» располагается на четвёртой позиции в турнире. Команда Диего Симеоне набрала 51 очко.