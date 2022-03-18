Экс-тренер вратарей ЦСКА рассказал, почему Помазун достоин играть в сборной России

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал невызов голкипера «Урала» Ильи Помазуна на мартовские учебно-тренировочные сборы сборной России.

«Помазун может быть кандидатом в сборную. Он достоин, в этом есть смысл. Думаю, Кафанов присматривается к нему. Илья играет стабильно, без срывов. У Помазуна отличная реакция, что помогает делать большое количество сейвов. Это меня привлекает», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, 15 марта стал известен состав сборной России на учебно-тренировочные сборы, которые стартуют в Москве 21 марта. Всего в список вошли 27 игроков. Среди них 3 вратаря: Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо») и Александр Селихов («Спартак»).