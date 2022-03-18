Каземиро: история «Реала» давит на соперников

Полузащитник «Реала» Каземиро рассказал о давлении на соперников в матчах Лиги чемпионов.
«Мой клуб выигрывал в Лиге чемпионов 13 раз, поэтому история давит на наших соперников в еврокубках. Это не простое совпадение — команда особенно серьёзно готовится к играм в Лиге чемпионов. В футболе важно текущее положение дел, но когда вы играете с «Реалом» в Лиге чемпионов, то понимаете, что вас ждет тяжёлый матч. Не только из-за уровня игроков, но и из-за истории. Такое возможно только в Мадриде: история «Реала» давит на соперников», — цитирует игрока AS.
Первое место в чемпионате Испании занимает «Реал». Команда Карло Анчелотти набрала 66 очков в 28 играх национального первенства. «Севилья» находится на второй строчке. Андалусийцы набрали 56 очков. «Барселона» (51) — на третьем месте.
- 18 марта 2022
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