Ребров: для меня оказалось большим сюрпризом, что Ещенко круто разбирается в футболе

Бывший вратарь «Спартака» Артём Ребров рассказал о дружбе с Андреем Ещенко.

«Для меня, конечно, оказалось большим сюрпризом, что Ещенко круто разбирается в футболе. Когда мы с ним совсем уже на скамейку присели при Тедеско, он мне комментировал и анализировал происходящее. Точнее, орал в ухо. Приведу пример. Наверное, никто не сомневается, что Тедеско тактически очень сильный чувак. Причём не только на уровне РПЛ, но и в Бундеслиге тоже, как мы видим. Так вот несколько раз было, что мы сидим с Ещенко, он мне говорит: «Надо делать то-то и то-то». И вскоре Тедеско делает всё то же самое, что мне Ещенко только что сказал.

Сейчас на Ещенко обрушилось: «Чего он там бегает по бровке, что за показуха?» А на самом деле ему Ваноли сказал, чтобы Ещенко так делал, чтобы помогал. Они прямо в унисон кричат, одинаково мыслят. И если бы Ваноли считал, что Ещенко какой-то бред несёт, он ведь никогда в жизни бы его не допустил туда», — цитирует Реброва Sports.ru.