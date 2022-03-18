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Дэвид Мойес: нет никакого сомнения в мастерстве Андрея Ярмоленко

Дэвид Мойес: нет никакого сомнения в мастерстве Андрея Ярмоленко
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес оценил игру нападающего «молотобойцев» Андрея Ярмоленко в игре 1/8 финала Лиги Европы с «Севильей» (2:1).

«В последних двух играх он забил два жизненно важных гола, нет никаких сомнений в его мастерстве. Он действительно хороший футболист и был им всегда. Мы довольны вкладом, который он вносит в нашу игру, тем, как он помогает команде», — цитирует Мойеса пресс-служба клуба.

Действующим победителем Лиги Европы является «Вильярреал», который в финальном матче 2021 года обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии послематчевых пенальти. Основное время закончилось со счётом 1:0 в пользу «Вест Хэма». Гол на 39-й минуте в свой актив записал Томаш Соучек. В дополнительное время победу английскому клубу принёс украинский нападающий Андрей Ярмоленко.

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