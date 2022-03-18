Роналду не хочет покидать «Манчестер Юнайтед», даже если клуб не попадёт в Лигу чемпионов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не планирует покидать стан манкунианцев. Об этом сообщает The Telegraph.
По информации источника, форвард хочет остаться в клубе, даже если манкунианцы не попадут в зону Лиги чемпионов по итогам сезона. При этом на португальца нет спроса среди топ-клубов Европы, так как мало кто способен удовлетворить зарплатные требования игрока.
В текущем сезоне Роналду принял участие в 33 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 18 забитыми мячами и тремя результативными передачами. «Манчестер Юнайтед» в 29 матчах набрал 50 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (69).
- 18 марта 2022
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