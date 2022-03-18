Дани Алвес: Педри напоминает мне Хави

Защитник «Барселоны» Дани Алвес высказался о выступлениях полузащитника каталонцев Педри.

«После моего возвращения больше всех меня удивил Педри. Он умён и напоминает мне Хави. Он способен увидеть то, чего не видят остальные», – цитирует игрока ESPN.

Напомним, 38-летний Алвес был футболистом «Барселоны» с 2008 по 2016 год. Бразильский защитник вернулся в команду в ноябре 2021 года, подписав контракт до конца сезона. Он не мог выступать за «Барселону» до начала регистрационного зимнего окна. Алвес уже успел провести за «Барселону» 7 матчей, забить один гол, отдать три результативные передачи и заработать одно удаление.

Грубый фол Дани Алвеса:

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