Де Хеа назвал «сильнейшим разочарованием» вылет «Манчестер Юнайтед» из Лиги чемпионов

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа поделился мнением о происходящем в клубе после вылета из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.
«Лишь спустя несколько дней я могу рассказать о сильнейшем разочаровании от поражения в Лиге чемпионов.
Мы сделали недостаточно в прошедших двух матчах, но в этом полностью виноваты мы. Мы должны использовать это как момент для работы над собой, достижения новых целей и борьбы за титулы. Это единственное, что мы можем сделать в такой тяжёлый момент.
Я много раз говорил, что мы далеки от того, к чему стремимся, но мы будем выкладываться в оставшихся матчах английской Премьер-лиги», – написал вратарь у себя в «инстаграме».
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» принимал «Атлетико» на «Олд Траффорд». Игра завершилась победой испанской команды со счётом 1:0. Единственный мяч забил Ренан Лоди. «Матрасники» прошли в четвертьфинальную стадию ЛЧ.
- 19 марта 2022
-
00:00
- 18 марта 2022
-
23:49
-
23:36
-
22:58
-
22:57
-
22:35
-
22:24
-
22:20
-
21:58
-
21:57
-
21:51
-
21:49
-
21:43
-
21:06
-
20:46
-
20:43
-
20:39
-
20:15
-
19:56
-
19:46
-
19:44
-
19:36
-
19:34
-
19:26
-
19:02
-
18:51
-
18:45
-
18:42
-
18:09
-
17:55
-
17:41
-
17:36
-
17:33
-
17:30
-
17:19