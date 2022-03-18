Де Хеа назвал «сильнейшим разочарованием» вылет «Манчестер Юнайтед» из Лиги чемпионов

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа поделился мнением о происходящем в клубе после вылета из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Лишь спустя несколько дней я могу рассказать о сильнейшем разочаровании от поражения в Лиге чемпионов.

Мы сделали недостаточно в прошедших двух матчах, но в этом полностью виноваты мы. Мы должны использовать это как момент для работы над собой, достижения новых целей и борьбы за титулы. Это единственное, что мы можем сделать в такой тяжёлый момент.

Я много раз говорил, что мы далеки от того, к чему стремимся, но мы будем выкладываться в оставшихся матчах английской Премьер-лиги», – написал вратарь у себя в «инстаграме».

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» принимал «Атлетико» на «Олд Траффорд». Игра завершилась победой испанской команды со счётом 1:0. Единственный мяч забил Ренан Лоди. «Матрасники» прошли в четвертьфинальную стадию ЛЧ.