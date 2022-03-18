Френки де Йонг готов продлить контракт с «Барселоной» на 6 лет
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рассказал о возможном продлении контракта с клубом.
«Жизнь в Барселоне прекрасна. Думаю, что в мире не так уж много более подходящих мест для жизни. Вероятно, я готов продлить контракт с клубом на 6 лет», — цитирует игрока Ziggo Sport.
24-летний де Йонг стал футболистом «Барселоны» летом 2019 года, перейдя из «Аякса» за € 86 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в 19 матчах испанской Ла Лиги забил два гола и отдал две голевые передачи. Соглашение де Йонга с «Барселоной» рассчитано до 2026 года.
«Барселона» (51) — на третьем месте в чемпионате Испании. Мадридский «Атлетико» располагается на четвёртой позиции в турнире. Команда Диего Симеоне набрала 51 очко.
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