«Лидс» одержал волевую победу над «Вулверхэмптоном», проигрывая 0:2 после первого тайма

Сегодня, 19 марта, на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне завершился матч 30-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Вулверхэмптон» — «Лидс Юнайтед». Гости смогли одержать победу во встрече со счётом 3:2.

После первого тайма «Вулверхэмптон» выигрывал со счётом 2:0. За хозяев отличился Хонни на 26-й минуте и Франсиску Тринкан на 45+11-й минуте.

Во втором тайме гости сумели перевернуть ход встречи. За «Лидс» забивали Джек Харрисон (63), Родриго (66) и Люк Эйлинг (90+1), который принёс победу подопечным Джесси Марша.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Кевин Френд. Ему помогали ассистенты Саймон Бэк и Эдриан Холмс. Резервный рефери – Майкл Солсбери.

После 30 сыгранных туров «Лидс» располагается на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своём активе 29 очков. «Вулверхэмптон» (46) находится на 8-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (70). Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».