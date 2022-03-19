Директор «Ювентуса»: в начале предсезонки Роналду был мотивирован. Я думал, он останется

Директор итальянского «Ювентуса» Маурицио Арривабене поделился мнением об уходе 37-летнего португальского форварда Криштиану Роналду перед стартом сезона-2021/2022 в английский «Манчестер Юнайтед».
«Я видел мотивированного Роналду в первые дни предсезонной подготовки. Я думал, он останется, но потом он принял другое решение, а что произошло далее мы уже все знаем», — приводит слова Арривабене Football Italia.
Гол Роналду в матче с «Брайтоном».
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Напомним, в текущем сезоне Роналду принял участие в 33 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 18 забитыми мячами и тремя результативными передачами. Он стал игроком «манкунианцев» за € 15 млн.
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