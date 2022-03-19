Майка Ричардс: Гарри Магуайр должен отдать капитанскую повязку Криштиану Роналду

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Майка Ричардс поделился мнением, что Криштиану Роналду должен стать капитаном «Манчестер Юнайтед» вместо Гарри Магуайра.

«Гарри Магуайру нужна помощь в плане капитанства. Это может звучать, будто я присоединяюсь к потоку критики, но это абсолютно не так. Просто предлагаю на время передать повязку Криштиану Роналду, что вряд ли отразится на игре или характере Гарри.

Конечно, Магуайр переживает трудные времена. Нет ничего плохого в том, чтобы критически взглянуть на игрока, когда он не демонстрирует ожидаемого уровня, и меня бы не восприняли всерьёз, если бы я предположил, что в настоящее время с его игрой всё в порядке.

Но поведение болельщиков в нынешней ситуации неприемлемо, они льют слишком много грязи на Гарри. Капитан для этих людей, по сути, становится козлом отпущения. Я почти уверен, что если бы «Ливерпуль» был на месте «Юнайтед» — не боролся за трофеи и не лидировал в Премьер-лиге, — Джордан Хендерсон оказался бы в аналогичном положении.

Я наблюдаю за ним в течение долгого времени. Он выдающийся игрок сборной Англии, который проведёт ещё много матчей на самом высоком уровне. Гарет Саутгейт сказал об этом в четверг, когда вызвал его в команду. На данный момент отдых от ответственности пошёл бы ему на пользу. Ему нужна поддержка, чтобы снова стать выдающимся защитником, которого мы знаем», — приводит слова Ричардса Daily Mail.

Майка Ричардс выступал за сборную Англии с 2006 по 2012 год, провёл 13 игр и забил один гол. В «Манчестер Сити» за период с 2005 по 2015 год он сыграл 179 матчей, в которых отличился шесть раз.