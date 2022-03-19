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«Урал» — «Химки»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 12:00

«Урал» — «Химки»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 12:00
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Сегодня, 19 марта, состоится матч «Урал» — «Химки». Встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Химки».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Игорь Князев (Курск). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).

«Урал» набрал 20 очков в 21 встрече и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (15) — на 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (45).

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