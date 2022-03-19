Расписание трансляций матчей 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022

Сегодня, 19 марта, матчем «Урал» — «Химки» стартует 22-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Чемпионат» представляет расписание трансляций игр тура чемпионата России.



Российская Премьер-Лига. 22-й тур. Расписание трансляций

19 марта

«Урал» — «Химки» (12:00 мск, «Матч Премьер»)

«Нижний Новгород» — «Спартак» (14:00 мск, «Матч ТВ»)

«Ахмат» — «Локомотив» (16:30 мск, «Матч Премьер»)

«Зенит» — «Арсенал» (19:30 мск, «Матч ТВ»)



20 марта

«Уфа» — «Краснодар» (14:00 мск, «Матч Премьер»)

ЦСКА — «Рубин» (14:00 мск, «Матч ТВ»)

«Сочи» — «Крылья Советов» (16:30 мск, «Матч Премьер»)

«Динамо» — «Ростов» (20:00 мск, «Матч ТВ»).



После 21 тура турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 45 очков. В тройку лидеров соревнований входят клубы «Динамо» (42) и ЦСКА (39).