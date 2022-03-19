Черчесов — о победе «Ференцвароша»: было приятно видеть, что мы боремся как команда

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу в матче 25-го тура чемпионата Венгрии с «Мезёкёвешдом» (1:0).



«Я очень рад победе. Начали встречу по плану, хотели забить быстрый гол, прессинговали соперника и достигли цели. К сожалению, давление по ходу игры ослабло, и счёт позже не изменился. Во втором тайме мы, возможно, дали больше пространства сопернику, но важно, что мы смогли одержать победу. Во втором тайме при счёте 1:0 соперник мог допустить, что у него ещё есть шансы, но мне было приятно видеть, что мы боремся как команда», — приводит слова Черчесова пресс-служба «Ференцвароша».



«Ференцварош» набрал 52 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Венгрии сезона-2021/2022. «Мезёкёвешд» (28) — на 10-м месте.