«Сложный жребий». Тедеско — о встрече с «Аталантой» в четвертьфинале Лиги Европы

Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско поделился мнением о результатах жеребьёвки четвертьфинальной стадии Лиги Европы. Немецкий клуб сыграет с итальянской «Аталантой».



«Аталанта» – сложный жребий. Я был там в октябре, смотрел их матч с «Удинезе» и пришёл к выводу, что это очень организованная команда как с мячом, так и без него. Это очень сильный соперник с большим количеством отличных игроков», – цитирует Тедеско пресс-служба УЕФА.



Первые четвертьфинальные матчи будут сыграны 7 апреля. Ответные встречи запланированы на 14 апреля. Финал Лиги Европы состоится 18 мая в Севилье на арене «Рамон Санчес-Писхуан».



Напомним, на стадии 1/8 финала Лиги Европы с «Лейпцигом» должен был сыграть московский «Спартак», однако ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы от участия во всех международных соревнованиях, поэтому «быки» автоматически прошли в четвертьфинал.

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