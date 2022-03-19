Томас Тухель: если «Челси» покупают за такие деньги, речь идёт о трофеях, а не о заработке

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от новых владельцев клуба.
«Если кто-то покупает клуб за такую сумму, для него это будет вызов самого высокого уровня. Речь идёт о победах, о трофеях, о лучших местах, а не о зарабатывании денег. Я не знаю, зачем покупать клуб или другую организацию за такие деньги, потому что я не могу себе этого позволить и никогда не смогу. Но думаю, что «Челси» как клуб, организация и структура может предложить нечто такое, за что можно выложить большую сумму», — приводит слова Тухеля The Guardian.
Ранее Роман Абрамович объявил о предстоящей продаже «Челси». Сделка оценивается в £ 2-3 млрд (примерно € 2,4 — € 3,6 млрд).
Напомним, ранее также стало известно, что лондонский «Челси» не сможет продавать билеты на матчи из-за санкций, которые правительство Великобритании наложило на Абрамовича. Посещать домашние матчи «Челси» смогут лишь владельцы абонементов. Продажа билетов будет запрещена до тех пор, пока Абрамович не продаст клуб.
- 19 марта 2022
-
12:05
-
12:02
-
11:43
-
11:34
-
11:19
-
11:06
-
11:00
-
10:49
-
10:36
-
10:35
-
10:09
-
09:59
-
09:56
-
09:38
-
09:36
-
09:30
-
09:23
-
09:09
-
08:41
-
07:57
-
05:48
-
04:06
-
03:38
-
03:20
-
03:00
-
01:53
-
01:38
-
01:06
-
00:58
-
00:52
-
00:44
-
00:24
-
00:00
- 18 марта 2022
-
23:49
-
23:36