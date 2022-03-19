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Томас Тухель: если «Челси» покупают за такие деньги, речь идёт о трофеях, а не о заработке

Томас Тухель: если «Челси» покупают за такие деньги, речь идёт о трофеях, а не о заработке
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от новых владельцев клуба.

«Если кто-то покупает клуб за такую сумму, для него это будет вызов самого высокого уровня. Речь идёт о победах, о трофеях, о лучших местах, а не о зарабатывании денег. Я не знаю, зачем покупать клуб или другую организацию за такие деньги, потому что я не могу себе этого позволить и никогда не смогу. Но думаю, что «Челси» как клуб, организация и структура может предложить нечто такое, за что можно выложить большую сумму», — приводит слова Тухеля The Guardian.

Ранее Роман Абрамович объявил о предстоящей продаже «Челси». Сделка оценивается в £ 2-3 млрд (примерно € 2,4 — € 3,6 млрд).

Напомним, ранее также стало известно, что лондонский «Челси» не сможет продавать билеты на матчи из-за санкций, которые правительство Великобритании наложило на Абрамовича. Посещать домашние матчи «Челси» смогут лишь владельцы абонементов. Продажа билетов будет запрещена до тех пор, пока Абрамович не продаст клуб.

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