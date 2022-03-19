Хавбек «Аякса» Гравенберх отреагировал на информацию об интересе со стороны «Баварии»
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Полузащитник амстердамского «Аякса» Райан Гравенберх прокомментировал информацию об интересе со стороны «Баварии».
«Нет, я ещё не разговаривал с Юлианом Нагельсманом по этому поводу. Выбираю ли «Баварию», когда играю в FIFA? Да, иногда. Я не буду об этом врать», — приводит слова Гравенберха журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб готов заплатить за трансфер Гравенберха € 25 млн. Напомним, Гравенберх — воспитанник академии «Аякса». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 25 матчах чемпионата Нидерландов, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Контракт Гравенберха истекает в июне 2023 года. С 2021 года футболист вызывается в национальную команду Нидерландов.
Новость по теме«Бавария» готова заплатить за хавбека «Аякса» € 25 млн
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