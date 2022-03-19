Четыре футболиста готовы покинуть «Манчестер Юнайтед» летом

Ряд футболистов «Манчестер Юнайтед» готов покинуть клуб летом, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, речь идёт о Поле Погба, Эдинсоне Кавани, Джесси Лингарде и Хуане Мате. Игроки не собираются продлевать контракты с «Манчестер Юнайтед» и готовы уйти из английской команды на правах свободных агентов.



Ранее сообщалось, что Погба может вернуться в «Ювентус». Итальянский клуб предложил французскому футболисту контракт с зарплатой в € 9 млн. Также в предложении предусмотрены выплаты в размере € 3 млн в качестве бонусов. Кавани получил предложения от нескольких испанских клубов.



«Манчестер Юнайтед» в 29 матчах набрал 50 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

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