Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Мидлсбро» — «Челси». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ахмат» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

«Ахмат» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
Комментарии

Сегодня, 19 марта, состоится матч «Ахмат» — «Локомотив». Встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Локомотив».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Игорь Низовцев (Нижний Новгород).

«Ахмат» набрал 31 очко в 21 встрече и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (31) — на 7-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (45).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022