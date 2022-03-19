«Ахмат» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 19 марта, состоится матч «Ахмат» — «Локомотив». Встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Локомотив».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Игорь Низовцев (Нижний Новгород).
«Ахмат» набрал 31 очко в 21 встрече и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (31) — на 7-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (45).
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