«Ахмат» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 19 марта, состоится матч «Ахмат» — «Локомотив». Встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Локомотив».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Игорь Низовцев (Нижний Новгород).



«Ахмат» набрал 31 очко в 21 встрече и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (31) — на 7-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (45).