«Зенит» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30
Поделиться
Сегодня, 19 марта, состоится матч «Зенит» — «Арсенал». Встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Арсенал».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери — Артур Фёдоров (Петрозаводск).
«Зенит» набрал 45 очков в 21 встрече и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (20) — на 14-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Динамо» (42) и ЦСКА (39).
Комментарии
- 19 марта 2022
-
16:51
-
16:45
-
16:42
-
16:35
-
16:30
-
16:29
-
16:16
-
16:14
-
16:13
-
15:56
-
15:55
-
15:53
-
15:42
-
15:37
-
15:35
-
15:34
-
15:31
-
15:26
-
15:26
-
15:23
-
15:19
-
15:18
-
15:00
-
14:57
-
14:32
-
14:26
-
14:10
-
13:59
-
13:55
-
13:48
-
13:34
-
13:30
-
13:04
-
12:56
-
12:49
Партнерский контент