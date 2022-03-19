Рамос намерен остаться в «ПСЖ», поскольку не оправдал ожидания

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос не собирается уходить из французского клуба, сообщает L’Equipe. Он намерен остаться на следующий сезон и понимает, что пока не оправдывает ожиданий со стороны руководства и болельщиков.
При этом ранее стало известно, что Рамоса и нападающего «ПСЖ» Неймара не устроило поведение болельщиков парижан на матче 28-го тура Лиги 1 с «Бордо» (3:0), во время которого они освистывали бразильца и аргентинского форварда «ПСЖ» Лионеля Месси. После матча игроков поддержал главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино.
35-летний Рамос в прошлое летнее трансферное окно перешёл во французскую команду на правах свободного агента. Соглашение Рамоса с «ПСЖ» истекает в 2023 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 8 млн.
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