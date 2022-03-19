Болельщица «Урала» вывесила оригинальный баннер в матче с «Химками». Фото

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Урал» принимал подмосковные «Химки». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась победой гостей со счётом 1:0.



Во время встречи одна из болельщиц «Урала» держала в руках баннер, посвящённый проходившей игре.



«Не слышны у нас даже шорохи.

Всё здесь замерло до игры.

Если б знали вы, как победы нам дороги

Над подмосковными «Химками», — гласила надпись на баннере.

Подмосковные «Химки» набрали 18 очков и поднялись на 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (20) — на 13-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (45).