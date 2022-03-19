Болельщица «Урала» вывесила оригинальный баннер в матче с «Химками». Фото
Поделиться
В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Урал» принимал подмосковные «Химки». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Во время встречи одна из болельщиц «Урала» держала в руках баннер, посвящённый проходившей игре.
«Не слышны у нас даже шорохи.
Всё здесь замерло до игры.
Если б знали вы, как победы нам дороги
Над подмосковными «Химками», — гласила надпись на баннере.
Подмосковные «Химки» набрали 18 очков и поднялись на 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (20) — на 13-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (45).
Комментарии
- 19 марта 2022
-
15:23
-
15:19
-
15:18
-
15:00
-
14:57
-
14:32
-
14:26
-
14:10
-
13:59
-
13:55
-
13:48
-
13:34
-
13:30
-
13:04
-
12:56
-
12:49
-
12:41
-
12:33
-
12:24
-
12:05
-
12:02
-
11:43
-
11:34
-
11:19
-
11:06
-
11:00
-
10:49
-
10:36
-
10:35
-
10:09
-
09:59
-
09:56
-
09:38
-
09:36
-
09:30
Партнерский контент