Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Мидлсбро» — «Челси». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Болельщица «Урала» вывесила оригинальный баннер в матче с «Химками». Фото

Болельщица «Урала» вывесила оригинальный баннер в матче с «Химками». Фото
Комментарии

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Урал» принимал подмосковные «Химки». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Во время встречи одна из болельщиц «Урала» держала в руках баннер, посвящённый проходившей игре.

«Не слышны у нас даже шорохи.
Всё здесь замерло до игры.
Если б знали вы, как победы нам дороги
Над подмосковными «Химками», — гласила надпись на баннере.

Подмосковные «Химки» набрали 18 очков и поднялись на 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (20) — на 13-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (45).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022