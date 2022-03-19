Полузащитник «Нижнего Новгорода» Ларс Ларсен до конца сезона перешёл в «Хеккен»

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Ларс Олден Ларсен, который ранее приостановил контракт, продолжит карьеру в «Хеккене», сообщает пресс-служба шведского клуба. Там он будет выступать до конца сезона-2021/2022.
Ларс Олден Ларсен родился 17 сентября 1998 года в столице Норвегии – Осло. Выступал за юношеские и молодёжные команды «Орволл» и «Волеренга», юношескую и молодёжную сборные Норвегии, ФК КФУМ (Осло) и «Мьёндален» из одноимённого города. За «Мьёндален» в норвежской элитсерии в сезонах 2020 и 2021 годов провёл 58 матчей, забил восемь мячей и сделал пять результативных передач.
«Нижний Новгород» в 21 матче набрал 23 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит», в 21 встрече набравший 45 очков.
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