Неймар может перейти в «Ньюкасл»
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Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может продолжить карьеру в «Ньюкасл Юнайтед», сообщает Sky Sports со ссылкой на испанские источники.
По информации источника, форвард думает над уходом из французского клуба и может стать игроком «Ньюкасла» предстоящим летом. Ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» планирует продать Неймара в «Барселону». Клуб не планирует удерживать бразильского футболиста, если получит хорошее предложение.
Напомним, Неймар перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» в 2018 году за £ 222 млн, став на тот момент самым дорогим трансфером в истории футбола. В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 14 матчах французской Лиги 1, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.
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