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Лионель Месси не планирует покидать «ПСЖ» летом

Лионель Месси не планирует покидать «ПСЖ» летом
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не планирует покидать французский клуб предстоящим летом, сообщает Marca.

По информации источника, аргентинский футболист настроен выполнить условия контракта с «ПСЖ». Действующее соглашение Месси с парижанами рассчитано до конца сезона-2022/2023. Целью форварда является участие в чемпионате мира в Катаре, поэтому поддержание игровой формы в «ПСЖ» — оптимальный вариант для него.

Напомним, Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 18 матчах чемпионата Франции, в которых забил 2 гола и отдал 10 результативных передач. С 2005 года Месси вызывается в национальную команду Аргентины.

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