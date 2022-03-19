Судья Иванов объяснил, почему не стал удалять игрока «Нижнего Новгорода» со «Спартаком»

Сегодня, 19 марта, проходит матч «Нижний Новгород» — «Спартак». Встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 играется на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Нижний Новгород» — «Спартак».



«Игрок очевидно играет в мяч и просто приземляется на ногу», — сказал Сергей Иванов, разговаривая в подтрибунном помещении с защитником «Спартака» Георгием Джикией.



Напомним, на последних минутах первого тайма произошло столкновение, в ходе которого защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук наступил на голеностоп защитника «Спартака» Айртона.



«Нижний Новгород» набрал 23 очка в 21 встрече и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (26) — на девятом месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (45).