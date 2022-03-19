Валерий Карпин поддержал идею возможного расширения РПЛ

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин поделился мнением о возможном расширении Российской Премьер-Лиги.



«На следующей неделе могут принять решение о моратории на вылет. Когда примут решение, тогда и будем смотреть. Я уже говорил, что спортивный принцип нарушен. Не будет мотивации? А сейчас какая мотивация? «Краснодар» играл со «Спартаком» — какая там была мотивация? Они же боролись.



Если не будет еврокубков, то однозначно нужно расширять Российскую Премьер-Лигу. 18 команд много? А сколько нужно? 12? И будем все в Москве играть? А дальше никому футбол не нужен? Всё готово для расширения. Ничего страшного не произойдёт, — цитирует Карпина «Спорт-экспресс».



Ранее стало известно, что в Российской Премьер-Лиге с сезона-2022/2023 с большой долей вероятности будет 18 команд. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Этот вопрос обсуждался на последнем собрании Российской Премьер-Лиги. Решение было отложено, но никто из представителей клубов не сомневается, что количество участников будет увеличено.

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